11:13 Uhr

Unbekannter nimmt unversperrtes Rad in Nördlingen mit

Am Montagvormittag wird an der Bergermauer in Nördlingen ein unversperrtes Fahrrad gestohlen.

An der Bergermauer in Nördlingen wird am Montagvormittag ein unversperrtes, silbernes Fahrrad entwendet. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagvormittag an der Bergermauer in Nördlingen ein silbernes Fahrrad der Marke KTM gestohlen. Das Fahrrad war dort nach Angaben der Polizei unversperrt abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

