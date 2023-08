Unbekannter randaliert in einem Schrebergarten

Der Täter reißt unter anderem einen Pavillon aus der Verankerung. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person hat in der Zeit von Montag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 11.30 Uhr, in einem Schrebergarten im Nähermemminger Weg randaliert. Laut Polizeibericht riss der Täter einen Pavillon aus der Verankerung und warf den Tisch und mehrere Stühle umher, so dass ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)