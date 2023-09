Unbekannter reißt Scheibenwischer an fremdem Auto ab

Auf dem Parkplatz an einer Kleingartenanlage beschädigt eine unbekannte Person ein fremdes Auto. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen.

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag ist an einem am Reitersteg geparkten Auto ein Heckscheibenwischer mutwillig abgerissen worden. Der blaue Ford stand im Tatzeitraum auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage, berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 09081/29560 entgegen. (AZ)