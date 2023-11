Unbekannter schlägt 45-Jährigen in Nördlingen krankenhausreif

Vor einer Disko in Nördlingen endet eine Auseinndersetzung für einen Mann mit einem Nasenbruch. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Ein Streit vor einer Disko in Nördlingen hat am frühen Mittwochmorgen mit einer gebrochenen Nase geendet. Wie die Polizei berichtet, gab es eine Auseinandersetzung gegen 4.20 Uhr vor der Diskothek in der Bürgermeister-Reiger-Strasse in Nördlingen. Im weiteren Verlauf schlug eine bisher unbekannte Person einem 45-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte musste wegen einer Nasenfraktur im Krankenhaus behandelt werden, Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (AZ)