Unbekannter schlägt in Nördlinger Altstadt auf zwei Männer ein

In der Deininger Straße kommt es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung. Mehrere Personen sind beteiligt.

Mehrere Personen sind am Sonntag, gegen 5.30 Uhr, in der Deininger Straße in Nördlingen in Streit geraten. Laut Polizeibericht schlug ein Unbekannter auf einen 23-Jährigen und einen 30 Jahre alten Mann ein. Er verletzte beide leicht im Gesicht und flüchtete gleich darauf. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)