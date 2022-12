Unbekannter schlägt mit der Faust vor Disko zu

Sein Opfer muss vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei Nördlingen sucht nach Zeugen.

Mit der Faust hat ein Unbekannter einem 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, gab es zuvor in der Diskothek Am Reitersteg in Nördlingen eine verbale Auseinandersetzung.

Als der 21-Jährige schließlich gegen 5 Uhr vor der Disko auf seine Mitfahrgelegenheit wartete, schlug der Unbekannte zu. Sein Opfer musste ambulant vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)