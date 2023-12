Unbekannter stellt Hausmüll an der Walkmühle ab

Eine unbekannte Person hat im Nördlinger Stadtteil Walkmühle ihren Müll einfach an der Mühle abgestellt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person hat am Montag zwischen Mitternacht und 17 Uhr ihren Hausmüll in der Öffentlichkeit entsorgt, wie die Polizei mitteilt. Die Person stellte drei Restmüllsäcke vor einem Grundstück in der Walkmühle in Nähermemmingen ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 zu melden. (AZ)