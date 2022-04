Unbekannter stellt unerlaubt Müll beim Tierheim ab

In der Nähe des Nördlinger Tierheims sind Farbeimer, Plastiktüten und weiterer Müll unerlaubt abgestellt worden.

Zwischen dem 29. März und dem 4. April ist an der Schwallmühlstraße in Nördlingen vor dem dortigen Tierheim an einem Container unerlaubt Müll abgelagert worden. Abgeladen wurden laut Polizei mehrere Farbeimer und Plastiktüten sowie anderer Unrat. Die Polizei bittet um Hinweise auf die unbekannte Person unter Telefon 09081/29560. (AZ)