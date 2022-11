Unbekannter sticht in Kühlergrill eines Autos

Zwei Autos werden in Nördlingen von Unbekannten beschädigt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein Auto ist in der vergangenen Woche im Taigweg in Nördlingen beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter verkratzte laut Polizeibericht den roten Renault ringsum. Dabei entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. An einem weiteren Pkw, der in der Maria-Holl-Straße in Nördlingen abgestellt war, machte sich ein Unbekannter irgendwann im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag zu schaffen. Mit einem spitzen Gegenstand wurde der Kühlergrill eines geparkten schwarzen Nissan mehrfach durchstochen. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. In beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)