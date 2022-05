Nördlingen

vor 20 Min.

Unbekannter stiehlt in Nördlingen den Bedienbildschirm eines E-Bikes

Der Bedienbildschirm eines E-Bikes wurde am Donnerstag in Nördlingen gestohlen.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise, nachdem am Donnerstag in Nördlingen der Bildschirm eines E-Bikes gestohlen wurde. Das stand in der Hoferstraße.