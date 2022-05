Unbekannter stiehlt in Nördlingen iPad aus geparktem Auto

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiehlt ein Unbekannter in Nördlingen ein iPad aus einem geparkten Auto. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat in Nördlingen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein iPad aus einem geparkten Wagen gestohlen. Zwischen 23.40 Uhr und 1 Uhr stand das Auto nach Angaben der Polizei in der Reimlinger Straße, als der Unbekannte zuschlug. Die Inspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)