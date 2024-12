Ein geparkter Roller ist am Samstag zwischen 18 und 23.30 Uhr am Bahnhof in Nördlingen entwendet worden. Es handle sich um einen Roller der Marke Aprilia, Farbe schwarz-rot, gibt die Polizei an. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen können sich unter Telefon 09081/29560 an die Polizei wenden. (AZ)

