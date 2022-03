Unbekannter stiehlt vor Haustür abgestellten E-Scooter

Mit einem gestohlenem E-Scooter dürfte der Täter oder die Täterin laut Polizei keine große Freude haben.

Ein schwarzer E-Scooter der Marke Xiaomi ist am vergangenen Montag, 28. Februar, in der Wagga-Wagga-Straße in Nördlingen gestohlen worden. Die unbekannte Person habe zugegriffen, als das Gefährt zwischen 15 und 18 Uhr vor dem Haus abgestellt war, schildert die Polizei.

Eine Nutzung des Elektrokleinstfahrzeugs sei jedoch ausgeschlossen, da es nur mit einer speziell generierten App auf dem Handy, sowie den Benutzerdaten des berechtigten Fahrers, in Betrieb genommen werden kann. Der Wert des entwendeten Rollers beläuft sich dennoch auf mehrere hundert Euro. Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)