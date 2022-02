Unbekannter stößt Blumenkasten vor Friseursalon in Nördlingen um

In Nördlingen haben unbekannte Täter am Samstagmorgen einen Blumenkasten vor einem Friseursalon beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nördlinger Innenstadt ist am Samstagmorgen in der Zeit zwischen 6.30 und 8.30 Uhr in der Reimlinger Straße ein vor einem Friseursalon befindlicher Blumenkasten beschädigt worden. Der 1,80 Meter hohe Metallkasten wurde laut Polizeibericht umgeworfen und dabei aus der Verankerung im Boden gerissen. Die darauf befindliche Schale wurde beim Aufprall auf den Boden verbogen. Die Schadenshöhe beträgt rund 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder der Täterin nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)