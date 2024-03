Unbekannter streift Mercedes: 8000 Euro Schaden

Ein Auto wird in der Hallgasse gestreift. Der Schaden ist hoch, die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Ein geparktes Auto ist am Montag gegen 9.45 Uhr in der Hallgasse in Nördlingen beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte laut Polizeibericht einen Mercedes Vito auf der kompletten Fahrerseite, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 entstand. Anschließend flüchtete der Fahrer, statt sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)