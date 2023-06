Unbekannter Täter bricht in Nördlingen in Gartenlauben ein

Ein unbekannter Täter bricht in Nördlingen in mehrere Gartenlauben ein. Er hebelt die Türen auf und hinterlässt einen Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter ist in Nördlingen in mehrere Gartenlauben der Kleingartenanlage Am Hohen Weg eingebrochen. Laut dem Polizeibericht hebelte der Täter zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, die Türen von drei Gartenlauben aus und hinterließ einen Schaden von etwa 100 Euro. Außerdem entwendete er aus einer Gartenlaube eine Flasche Wein. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

