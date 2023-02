Unbekannter tritt Glas an Nördlinger Haustür ein

Nachdem eine Person geklingelt hat, tritt sie gegen eine Tür in Nördlingen, die Verglasung zersplittert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat am Sonntag in Nördlingen gegen 20.40 Uhr die Verglasung einer Haustür beschädigt. Laut Polizeibericht klingelte die Person an einer Haustür im Reutheweg und trat unmittelbar danach gegen deren Verglasung, sodass diese komplett zersplitterte. Bis der Bewohner nachsah, wer an der Tür geklingelt hatte, sei die Person bereits verschwunden gewesen. An der Haustür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

