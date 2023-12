Unbekannter verschiebt Auto um eineinhalb Meter

Mitten im Schneegestöber ereignet sich am Freitag ein Unfall. Der Verursacher flüchtet, die Polizei verfolgt Spuren.

Ein Unbekannter hat ein Auto in der Nördlinger Schwallmühlstraße verschoben. Wie die Polizei mitteilt, parkte der Autobesitzer am Freitagnachmittag seinen Wagen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand.

Im Zeitraum von 16.30 bis 17.30 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Täter wohl von hinten auf das geparkte Fahrzeug auf, da dieses auf der schneeglatten Fahrbahn circa 1,50 Meter nach vorne geschoben wurde. Der Unfallverursacher befuhr die Schwallmühlstraße vermutlich vom Tierheim kommend in Richtung An den Langenwiesen. Vor Ort konnten Fahrzeugteile des fremden Autos sichergestellt werden, weitere Ermittlungen folgen.

Der Unfallverursacher oder Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter der Nummer 09081/2956-11 in Verbindung zu setzen. (AZ)