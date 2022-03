Unbekannter versucht am Kino Nördlingen, in ein Auto einzubrechen

Eine Zierleiste eines Autos zerbrach in Nördlingen am Donnerstag wohl bei dem Versuch, die Beifahrertür aufzuhebeln. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat am Donnerstagabend, 10. März, in Nördlingen einen geparkten Wagen beschädigt. Laut Polizeibericht stand der graue BMW zwischen 20 Uhr und 22 Uhr auf dem Kinoparkplatz Am Luntenbuck.

Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der Täter versuchte, die Beifahrertür aufzuhebeln. Dabei zerbrach eine Zierleiste. Die Inspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)