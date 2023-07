Unbekannter wirft Bierflasche gegen Windschutzscheibe

Ein Auto in Nördlingen wird wohl mit einer Bierflasche beschädigt. Die Polizei stellt Spuren sicher, sucht aber nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am frühen Samstagabend in der Kreuzgasse in Nördlingen die Windschutzscheibe eines Pkws beschädigt. Jene Person warf laut Spurenlage vor Ort eine Bierflasche gegen den Pkw, wie es im Polizeibericht heißt. Vor Ort wurden Spuren sichergestellt, Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 an die Polizeiinspektion Nördlingen zu übermitteln. (AZ)