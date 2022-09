Unbekannter zerkratzt Auto

Der Wagen stand in der Maria-Penn-Straße. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein silberner Audi ist in Nördlingen zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in der Maria-Penn-Straße in Nördlingen beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte laut Polizeibericht mit einem spitzen Gegenstand die komplette Beifahrerseite, sodass ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro entstand.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

