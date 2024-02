Unbekannter zerkratzt Auto in Nördlingen und flieht

Die Nördlinger Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Täter, der in Nördlingen ein Auto zerkratzt hat.

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Montag und Dienstag ein Auto in Nördlingen zerkratzt. Wie die Polizei berichtet, wurde das in der Schäuferlinstraße geparkte Auto am Fahrzeugheck mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr.

Der entstandene Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Nördlinger Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)