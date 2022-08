Unbekannter zerkratzt in Nördlingen vorderen Kotflügel

An einem geparkten schwarzen Ford wird zwischen Montag und Dienstag bei einem Unfall der vordere Kotflügel zerkratzt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Ein Unbekannter hat bei einem Unfall in Nördlingen den rechten vorderen Kotflügel eines schwarzen Ford zerkratzt. Der geparkte Wagen stand nach Angaben der Polizei zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, in der Stollberger Straße. Seinen Pflichten als Unfallverursacher kam der Unbekannte nicht nach, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen nimmt unter Telefon 09081/29560 Hinweise entgegen. (AZ)