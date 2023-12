Unbekannter zerkratzt Pkw-Dach

Ein bislang Unbekannter hat am Samstag das Dach eines geparkten Pkw in der Innenstadt zerkratzt. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat das Dach eines Audis, der in der Straße "Bei den Kornschrannen" in Nördlingen abgestellt war, am Samstag zerkratzt. Wie die Polizei berichtet beläuft sich der Schaden auf rund 2000 Euro.

Unter der Telefonnummer 09081/2956-0 können sich Zeugen bei der Polizeiinspektion Nördlingen melden. (AZ)