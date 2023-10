Nördlingen

vor 16 Min.

Unbekannter zündet Wahlplakat in Nördlingen an

Ein Wahlplakat wird in der Augsburger Straße in Nördlingen in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Wahlplakat an einer Laterne ist am Montag gegen 0.25 Uhr in der Augsburger Straße in Nördlingen angezündet worden, wie die Polizei berichtet. Der kleine Brand habe schnell gelöscht werden können, sodass der Schaden auf rund 150 Euro begrenzt werden konnte. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu der Tat unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

