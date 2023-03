Unbezahltes Cordon bleu: 47-Jähriger verschwindet und hinterlässt Spur der Zerstörung

Der Mann bezahlt in einem Nördlinger Wirtshaus weder das Essen noch die Getränke. Beim Verlassen des Lokals zerstört er Türen.

Wie von der Polizei bekanntgegeben, hat ein 47-Jähriger am Donnerstag eine Gastwirtschaft ohne zu bezahlen verlassen und auf dem Weg nach draußen Türen beschädigt. Den Angaben zufolge bestellte der Mann gegen 17.35 Uhr in dem Lokal in der Augsburger Straße in Nördlingen etwas zu Essen und ein alkoholisches Getränk. Da er offensichtlich alkoholisiert war, schenkte der Gastwirt dem Mann keinen weiteren Alkohol aus.

Mann randaliert in Nördlinger Wirtschaft

Darüber war der 47-Jährige so verärgert, dass er, ohne sein Cordon bleu und seine Getränke zu bezahlen, ging und auf dem Weg nach draußen drei Glastüren einschlug. Eine Polizeistreife griff den Mann in unmittelbarer Nähe auf. Daraufhin drohte er damit, dass er in die Gaststätte zurückkehren und dort weiter randalieren würde. Da der Mann unbelehrbar und einen Alkoholwert von 1,7 Promille hatte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Nun erhält er mehrere Anzeigen. (AZ)