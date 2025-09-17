Destilla unterzeichnet Absichtserklärung mit Wagga Wagga

Während des Festwochenendes zum 15. Historischen Stadtmauerfest wurde in der historischen Bundesstube des Nördlinger Rathauses ein Memorandum of Understanding (MoU) – eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit – unterzeichnet. Die Unterzeichner waren Bürgermeister Dallas Tout von Nördlingens australischer Partnerstadt Wagga Wagga sowie Matthias Thienel, Geschäftsführer der Destilla GmbH. Als Zeugen setzten Oberbürgermeister David Wittner und General Manager Peter Thompson ihre Unterschriften unter das Dokument, wie die Stadt Nördlingen mitteilt.

Die Vereinbarung ist ein Ergebnis der langjährigen Städtepartnerschaft zwischen Nördlingen und Wagga Wagga, die 1967 ins Leben gerufen wurde und seither durch zahlreiche Begegnungen auf vielfältigen Ebenen lebendig geblieben ist. Dank dieser Partnerschaft kam es im Rahmen des 14. Historischen Stadtmauerfests 2022 zu einem ersten Kontakt zwischen Vertretern des Wagga Wagga City Council und der Destilla GmbH.

Wagga Wagga City Counsil soll Konzept entwickeln, wie Destilla aktiv werden kann

Die unterzeichnete Absichtserklärung ist rechtlich nicht bindend, bildet jedoch die Grundlage für eine gemeinsame Sondierung möglicher Kooperationsfelder. Ziel sei es, Chancen für die Destilla GmbH in Australien zu prüfen, insbesondere im Bereich der Entwicklung neuer natürlicher Aromen und Extrakte. Der Wagga Wagga City Council hat sich im Rahmen der Absichtserklärung verpflichtet, ein Konzept zu entwickeln, das Destilla die Möglichkeit eröffnet, im Riverina-Gebiet von New South Wales aktiv zu werden. Vorgesehen ist unter anderem die Bereitstellung von Räumlichkeiten an der dortigen Universität, die als Ausgangspunkt für eine mögliche Präsenz von Destilla in Australien dienen könnten. Destilla wiederum erklärt ihre Bereitschaft, dieses Konzept wohlwollend zu prüfen und bei positivem Ergebnis gemeinsam mit dem Stadtrat von Wagga Wagga die nächsten Schritte zur Erprobung des Standortpotenzials einzuleiten. Oberbürgermeister David Wittner betonte in der Mitteilung die besondere Rolle der Städtepartnerschaft bei der Unterzeichnung: „Diese Absichtserklärung zeigt eindrucksvoll, dass aus einer lebendigen Städtepartnerschaft weit mehr entstehen kann als freundschaftliche Begegnungen. Hier verbinden sich kommunale Beziehungen mit wirtschaftlichen Chancen – ein Gewinn für alle Beteiligten und ein starkes Zeichen für die Zukunft.“ (AZ)