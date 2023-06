Uneinsichtige Unfallflüchtige in Nördlingen von Polizei ermittelt

Eine Autofahrerin fährt beim Ausparken in Nördlingen wiederholt gegen ein stehendes Fahrzeug. Einen Augenzeugen, der sie darauf anspricht, ignoriert sie.

Eine Unfallflucht in der Deininger Straße in Nördlingen ist inzwischen von der Polizei aufgeklärt worden. Der Inhaber eines dort ansässigen Geschäfts war dabei auf eine ältere Autofahrerin beim Ausparken aufmerksam geworden. Nachdem sie bei dem Versuch mehrfach gegen den vor ihr parkenden Pkw gestoßen war, sprach er sie laut Polizeiangaben auf den Schaden an. Als die Frau trotzdem davonfuhr, war ihr Kennzeichen bereits notiert worden. Gegen die Unfallverursacherin, die dem angefahrenen Pkw einen Schaden von rund 250 Euro zufügte, ermittelt die Polizei nun strafrechtlich. (AZ)