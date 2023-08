Unfall: 15-Jährige fährt E-Scooter und übersieht Auto

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Ein E-Scooter und ein Auto sind in Nördlingen zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Wemdinger Straße/Krippenweg. Laut den Beamten missachtete die 15 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin am Samstag, gegen 20 Uhr, die Vorfahrt des 38 Jahre alten Autofahrers. Bei dem Zusammenprall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (AZ)