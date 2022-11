Unfall an der B25 in Nördlingen: Fahrzeuge wurden abgeschleppt

Ein Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der B25 in Nördlingen. Feuerwehr und Polizei leiteten den Verkehr zeitweise um.

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr zwei Autos an der B25 zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben auf der Abfahrt in Richtung Augsburger Straße. Die Autos wurden mittlerweile abgeschleppt. Polizei und Feuerwehr leiteten den Verkehr um, gegen 8.30 Uhr wurde die Absperrungen wieder abgebaut. Der Verursacher ist laut den Beamten leicht verletzt. (jltr)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.