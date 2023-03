Vorfall auf der Riesbahn-Strecke: Frau wird im Zug mitgeschleift

Die Zugstrecke in Nördlingen wurde am Montagabend wegen eines Bahnunfalls gesperrt. Eine Frau wird schwerst verletzt.

Ein Zwischenfall hat sich am Montagabend auf der Riesbahn ereignet. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist dabei eine Frau schwerst verletzt worden. Die Kripo Dillingen ermittelt in dem Fall, vielen stellt sich nun die Frage nach der Sicherheit in den Zügen.

Nach Informationen unserer Redaktion wurde die Frau in einer Waggontür eingeklemmt und mitgeschleift. Wie ein Sprecher des Präsidiums auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, befand sich die 39-jährige Frau aus Donauwörth zunächst als Fahrgast im Zug. An einer Haltestelle wollte die Frau aussteigen, laut Polizeiangaben aber zunächst auf der falschen Seite – also nicht in Richtung des Bahnsteigs.

Als die Frau das bemerkte, wollte sie nach Angaben der Polizei wieder zurück in den Zug steigen, dabei schloss sich aber die Zugtür und die Hand der 39-Jährigen wurde eingeklemmt – als sich die Frau außerhalb des Zugs befand. Der Zug setzte sich in Bewegung, in welchem Ort genau, sei aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

"Die Frau wurde mitgeschleift, wir gehen davon aus, dass das mehrere Kilometer gewesen sein müssen", so der Sprecher. Ein Zugbegleiter habe die 39-Jährige gegen 19 Uhr bemerkt und eine Notbremsung im Bereich des Inneren Rings in Nördlingen eingeleitet. Die genauen Umstände des Vorfalls seien aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Die Frau wurde an Füßen, Beinen und Oberkörper verletzt. Ein Hubschrauber brachte die Frau ins Augsburger Uniklinikum, sie befindet sich in stationärer Behandlung.

Die Freiwillige Feuerwehr sperrte am Montagabend den Bereich zwischen Würzburger und Nürnberger Straße. Es kam zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Nördlingen und Bopfingen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort.

Am Abend hatten Einsatzkräfte auf mittlerer Höhe des Zugs eine Treppe aufgebaut, mehrere Personen wurden damit gegen 20.30 Uhr aus dem Zug begleitet. Neben Fahrgästen befanden sich laut Polizei ein Lokführer, ein Zugführer und ein Zugbegleiter in der Bahn. Der Zug ist laut dem Polizeisprecher aktuell nicht auf der Strecke unterwegs, sondern wird noch untersucht.