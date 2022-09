Unfall: Auto und Radlerin stoßen zusammen

Eine 70-Jährige fährt mit ihrem Rad in eine Kreuzung ein. Sie hat bei dem Zusammenprall großes Glück, schreibt die Polizei.

Großes Glück hatte eine 70-jährige Fahrradfahrerin laut Polizeibericht am Mittwochnachmittag in der Augsburger Straße. Die Rentnerin war von der Voltzstraße kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren, um geradeaus in Richtung Adamstraße weiterzufahren. Dass die Ampel für die Dame zu diesem Zeitpunkt aber eigentlich rot zeigte, räumte sie erst im Nachhinein ein, als es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 66-Jährigen gekommen war.

Alle Beteiligten blieben unverletzt, es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. (AZ)