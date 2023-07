Unfall bei B25-Auffahrt: Mehrere Personen werden leicht verletzt

Eine Frau nimmt laut Polizei einem anderen Pkw die Vorfahrt, beide Autos stoßen zusammen. Die Beteiligten kommen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 9.40 Uhr in Nördlingen ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage schildert, wollte eine Autofahrerin im Industriegebiet von der B466 auf die B25 auffahren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Fahrer, es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin sowie die beiden Insassen des anderen Autos wurden leicht verletzt und zur Behandlung ins Nördlinger Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen sei jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden.

Die Feuerwehr Nördlingen war im Einsatz und sperrte einen Teil der Straße ab, die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn und gab die Straße im Laufe des Vormittags wieder für den Verkehr frei. (jltr)

