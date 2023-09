Unfall führt zu Behinderungen im Nördlinger Berufsverkehr

Ein Zusammenstoß zweier Autos verursacht am Mittwochabend Verkehrsbehinderungen in Nördlingen. Der Sachschaden ist hoch, verletzt wird aber niemand.

An der Kreuzung Hofer Straße zur Wemdinger Straße in Nördlingen ist es am Mittwochabend gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 15.000 Euro und es kam für etwa eine Stunde zu leichten Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr, meldet die Polizei Nördlingen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war zudem die Feuerwehr Nördlingen vor Ort.

Eine 18-jährige Autofahrerin übersah bei der Einfahrt von der Hofer Straße auf die Wemdinger Straße einen stadteinwärts fahrenden 43-jährigen Autofahrer, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Fahrzeugführer wurden jedoch nicht verletzt. (AZ)