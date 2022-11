Mann fährt Böschung am Friedhof herunter - und hat Glück

Am Nördlinger Friedhof geht ein Unfall noch glücklich aus. Ein 84-Jähriger rutscht vom Brems- auf das Gaspedal und fährt auf die Ulmer Straße hinunter.

Glück im Unglück hat ein Mann bei einem Unfall in Nördlingen gehabt. Ein 84-Jähriger hat am Dienstag gegen 14.25 Uhr versucht, an den Parkplätzen am Friedhof, nahe der Fußgängerbrücke am Emmeramsberg, einzuparken. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion schildert, sei der Mann vom Brems- auf das Gaspedal gerutscht und habe dann vor Schreck Vollgas gegeben. Der Mann fuhr die Böschung hinunter und kam auf der anderen Straßenseite am Graben zum Stehen.

Auf der Wiese sind Reifenspuren erkennbar. Foto: Jan-luc Treumann

Der 84-Jährige blieb laut Polizeiangaben unverletzt, er habe Glück gehabt, so ein Beamter. In diesem Moment sei die Straße frei gewesen, sonst hätte der Mann einen anderen Verkehrsteilnehmer von der Seite erwischt. Die Bergung war gegen 16 Uhr abgeschlossen. Da eine Fahrbahn frei war, leitete die Polizei den Verkehr abwechselnd in die jeweilige Richtung weiter. Der Schaden am Auto, das erst rund zwei Jahre als war, beträgt nach einer ersten Schätzung rund 12.000 Euro, Unterboden und Heck seien beschädigt. (jltr)

