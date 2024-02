Unfall im Kreisverkehr: Auto muss abgeschleppt werden

Eine Frau übersieht einen Wagen im Kreisverkehr, die beiden stoßen zusammen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstag laut Polizei beim Einfahren in den Kreisverkehr der Nürnberger Straße einen im Kreisverkehr fahrenden Pkw übersehen, der vorfahrtsberechtigt war. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Der Pkw des Vorfahrtsberechtigten musste abgeschleppt werden, da das Auto nicht mehr fahrbereit war. Die Unfallbeteiligten wurden den Angaben nach nicht verletzt. (AZ)