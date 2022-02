Unfall im Kreisverkehr: Mehr als 13.000 Euro Schaden

Ein Unfall hat sich am Samstag in einem Kreisverkehr ereignet. Ein Autofahrer soll einen 42 Jahre alten Fahrer übersehen haben.

Zu einem Unfall ist es am frühen Samstagmorgen in Nördlingen an einem Kreisverkehr gekommen. Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem Auto entlang der Nürnberger Straße stadtauswärts und wollte in den Kreisverkehr zur Fritz-Hopf-Straße einfahren. Dabei übersah er laut Polizeibericht das bereits im Kreisverkehr befindliche Auto eines 42-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten rund 13.500 Euro entstand. (AZ)