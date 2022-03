Nördlingen

09:32 Uhr

Unfall in der Raiffeisenstraße: Polizei Nördlingen bittet um Hinweise

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag nach dem Anfahren eines geparkten Autos in Nördlingen Fahrerflucht begangen. Der Unfall geschah zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Parkplatz in der Raiffeisenstraße. Dabei wurde nach Angaben der Polizei das linke Fahrzeugheck des geparkten Autos beschädigt. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher entfernte sich anschließend vom Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)

