Unfall in Nördlingen: 17-jähriger Radfahrer verletzt

Ein Jeep mit Anhänger bringt in Nördlingen einen jungen Fahrradfahrer im Kreisverkehr zu Fall. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bei einem Unfall in Nördlingen ist am Freitagmorgen um sieben Uhr morgens ein 17-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Jugendliche bog laut Polizeibericht auf der B 466 von Kleinerdlingen kommend in den Kreisverkehr ein und wollte in die Herlinstraße weiterfahren. Dabei kam aus seiner Sicht von rechts aus der Tetschen-Bodenbacher-Straße ein Jeep mit Anhänger und stieß gegen das Hinterrad des Radlers, sodass dieser zu Fall kam.

Der Jeep-Fahrer, eventuell unterwegs mit einem Jeep-Renegade, fuhr ohne anzuhalten weiter und verließ den Kreisverkehr in Richtung Ulmer Straße. Der junge Radfahrer verletzte sich leicht am linken Bein. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Um Hinweise bittet die Nördlinger Polizei. (AZ)