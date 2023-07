Unfall in Nördlingen: Beide Autofahrer verletzt

Bei einer Kollision in Nördlingen entsteht ein hoher Sachschaden. Der Rettungsdienst muss die Beteiligten versorgen.

Eine 30-Jährige und ein 24-Jähriger sind bei einem Unfall am Samstag, gegen 11.15 Uhr, in Nördlingen verletzt worden. Laut Polizeibericht übersah die Autofahrerin beim Linksabbiegen an der Kreuzung Würzburger Straße und Innerer Ring in Nördlingen den entgegenkommenden Pkw des jungen Mannes. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf 22.500 Euro beziffert. (AZ)