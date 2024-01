Unfall in Nördlingen: Wer hat etwas gesehen?

Auf einem Parkplatz in Nördlingen kommt es zu einem Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Mercedes hat am Donnerstag auf einem Parkplatz in Nördlingen ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, touchierte der Verursacher auf dem Parkplatz An den Langenwiesen einen geparkten Wagen. Anstatt sich um den entstandenen Schaden von etwa 450 Euro zu kümmern, flüchtete der bislang Unbekannte. Die Nördlinger Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)