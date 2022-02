Unfall mit dem E-Bike: Frau bricht sich den Arm

Eine Frau stürzte am Sonntagnachmittag in Nördlingen bei einem Bremsmanöver von ihrem E-Bike. Dabei brach sie sich den Arm und musste behandelt werden.

Eine 52-Jährige hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Bremsmanöver in der Oskar-Mayer-Straße in Nördlingen verletzt. Durch das Bremsen verlor sie die Kontrolle über ihr E-Bike, geriet ins Schlingern und stürzte.

Neben einer Schnittwunde im Gesicht brach sich die Frau nach Angaben der Polizei einen Arm. Sie wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt. (AZ)