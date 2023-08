Unfall mit drei Leichtverletzten auf der B25

Eine 40-Jährige will auf der B25 mit ihrem Fahrzeug nach links auf die B466 abbiegen, sie übersieht dabei jedoch einen 65-jährigen Pkw-Fahrer. Es kommt zum Zusammenstoß.

Zu einem Unfall mit Leichtverletzten und einem Sachschaden an zwei Fahrzeugen in Höhe von 12 000 Euro ist es am Freitagnachmittag auf der B25 gekommen.

Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 40 Jahre alte Pkw-Fahrerin die B25 in Fahrtrichtung Möttingen und wollte nach links in die B466 abbiegen.

Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei den entgegenkommenden Pkw eines 65-Jährigen, woraufhin dieser frontal gegen die rechte Fahrzeugseite der Frau prallte.

Bei dem Zusammenstoß wurden ihre beiden neun und elf Jahre alten Kinder sowie der 65-Jährige leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (AZ)