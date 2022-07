Unfall: Pkw-Fahrer übersieht Motorradfahrer

Auf einem Feldweg bei Baldingen kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Motorradfahrer wird ins Krankenhaus gebracht.

In Baldingen hat sich auf dem Feldweg, an der Grünabfallbeseitigungsanlage, am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad ereignet. Wie die Polizei berichtet, übersah der Pkw-Fahrer den von rechts kommenden und somit vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Motorradfahrer wurde mit Verdacht auf Beckenverletzungen ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Da es sich bei der betroffenen Stelle um einen ausschließlich für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegebenen Verkehrsgrund handelt, wurden beide Verkehrsteilnehmer diesbezüglich verwarnt.

Gegen den Pkw-Fahrer ergeht Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (AZ)