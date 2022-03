Unfall verursacht: Polizei sucht nach unbekannter Person

Nach einer Streifkollision in Nördlingen sucht die Polizei nach einer oder einem Unfallbeteiligten. Auch Zeugen bittet die Inspektion um Hinweise.

Eine 22-Jährige ist am Montagmorgen gegen 9 Uhr in Nördlingen von der Gustav-Freytag-Straße links in die Augsburger Straße abgebogen. Dabei kam es laut Polizei zu einer Streifkollision mit einer oder einem bislang unbekannten Fahrerin oder Fahrer, die oder der die Augsburger Straße befuhr. Die Polizei bittet deshalb die Unbekannte oder den Unbekannten, sich unter Telefon 09081/29560 zu melden, ebenso wie Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten. (AZ)