Unfallflucht auf Döderlein-Parkplatz in Nördlingen

Ein Unbekannter beschädigte am Freitag das Auto einer 62-Jährigen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Döderlein-Parkplatz in Nördlingen ist am Freitag zwischen 12.30 Uhr und 23.45 Uhr das Auto einer 62-Jährigen angefahren worden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin beschädigte laut Polizeiangaben den schwarzen Ford G-Max am hinteren linken Kotflügel.

Unfall in Nördlingen: Verursacher verschwindet unerkannt

Anschließend entfernte er oder sie sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081//29560 entgegen. (AZ)

