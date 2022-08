Unfallflucht auf Kundenparkplatz am EGM in Nördlingen

Die Polizei vermutet, dass ein Auto mit Anhängerkupplung gegen einen anderen Wagen fuhr. Der entstandene Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Auf dem Kundenparkplatz des EGM hat eine bislang unbekannte Person einen Schaden an einem fremden Auto verursacht und ist danach einfach weggefahren. Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr der Pkw einer 50-jährigen Frau angefahren. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr vermutlich mit der Anhängerkupplung gegen die hintere Stoßstange des Autos und beschädigte diese. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. (AZ)