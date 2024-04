Unfallflucht beobachtet, aber das Kennzeichen wird falsch notiert

Zwei Autos werden in Nördlingen beschädigt. In einem Fall gibt ein Passant das Kennzeichen weiter, es stimmt aber nicht. Nun sucht die Polizei den Zeugen.

Auf dem Parkplatz An den Langenwiesen 1 ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein brauner Suzuki angefahren worden. Der Unfallverursacher kümmerte sich allerdings nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, sondern flüchtete. Laut Polizeibericht beobachtete ein Passant den Unfall und meldete dies samt Kennzeichen des Verursachers an der Information des Verbrauchermarktes. Leider schlich sich beim Notieren des Kennzeichens ein Fehler ein, sodass der verantwortliche Fahrzeugführer bislang nicht ermittelt werden konnte. Der Mann sowie weitere Zeugen zu diesem Unfall, werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 zu melden.

Bei einer weiteren Unfallflucht in der Kerschensteiner Straße, auf Höhe der Hausnummer 31, wurde am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Pkw beschädigt, am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Auch hier flüchtete der Fahrer. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu dem Unfall unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)