Unfallflucht: Fahrschulauto in Nördlingen beschädigt

Ein Fahrschulauto in Nördlingen wurde angefahren. Der Schaden beträgt rund 800 Euro.

Ein geparktes Fahrschulauto ist zwischen dem 18. und dem 27. Januar in der Kerschensteiner Straße an der hinteren Stoßstange beschädigt worden. Eine bislang unbekannte Person stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen den Pkw, verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro und flüchtete dann anschließend, wie es im Polizeibericht heißt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)