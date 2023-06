Nördlingen

vor 17 Min.

Unfallflucht in der Maria-Holl-Straße in Nördlingen

Artikel anhören Shape

Am Mittwoch zerkratzt ein Unbekannter in der Maria-Holl-Straße in Nördlingen ein fremdes Auto. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Nördlingen gegen eine bislang unbekannte Person. Diese soll am Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr ein Auto beschädigt haben, das in der Maria-Holl-Straße abgestellt war. An diesem waren größere Kratzer auf der linken Fahrzeugseite entstanden, der Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro. (AZ)

Themen folgen